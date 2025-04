L’Unione europea passa ai fatti | via libera ai controdazi fino al 25% per i prodotti Usa

Leggi su Ildenaro.it

ai: i Ventisette (o meglio, i Ventisei, data la contrarieta’ dell’Ungheria) hanno approvato le contromisure commerciali in risposta ai dazi americani sull’acciaio e all’alluminio. L’ammontare complessivo e’ di 20,9 miliardi di euro (contro i 28 miliardi che dovrebbe incassare il tesoro americano dalle nuove tariffe), suddiviso in quattro fasi: dazi per 3,9 miliardi a partire dal 15 aprile, ulteriori 13,5 miliardi dal 15 maggio e infine 3,5 miliardi dal primo dicembre. Le tariffe varieranno tra il 10% e il 25%, a seconda dei. Al contrario della politica adottata dall’amministrazione di Donald Trump, che colpisce tutto e tutti senza distinzioni, la strategiae’ piu’ chirurgica: massima leva sugli americani con il minor danno possibile per le imprese