Anteprima24.it - Lungomare Marconi, l’ex Ostello dopo il degrado diventerà un hotel a cinque stelle

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoMentre decine di persone, tra Pastena e Torrione, ogni giorno curiosano davanti alla ringhierala quale la spiaggia con il ripascimento si allungherà dai sei ai nove metri, sul, c’è un altro cantiere che da anni aspetta una svolta. L’edificio realizzato dalla famiglia Calabrese non è mai diventato l’della gioventù e la struttura quasi completata è rimasta per anni ferma, costringendo anche alla chiusura con il cemento delle finestre per evitare che diventasse ricovero per i senzatetto. Pochi mesi fa la svolta. Gerardo ed Alessandro Soglia, famosi per essere il figlio di quel Peppino che portò la Salernitana in serie B ma anche come imprenditori alberghieri, hanno deciso di acquisire la struttura e farne un albergo di lusso. Ancora non c’è un nome, ma il progetto sì.