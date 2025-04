L' ultimo viaggio di Franco Viezzoli | esule per oltre 20 anni gestì la trattoria Trieste mia

Trieste - Il piranese Franco Viezzoli ha cessato di raccontarci le sue passioni e ci ha lasciato. Originario di Pirano, come tutta la sua famiglia, nacque ad Albona perché nel 1937 il padre era minatore ad Arsia. Fortunatamente i Viezzoli fecero ritorno a Pirano prima del febbraio 1940, quando un.

