Luis Henrique tra Inter e Bayern Monaco | un fattore ‘aiuta’ Ausilio – TS

Inter e Bayern Monaco, ma anche sul mercato. In ballo c’è il nome di Luis Henrique. Entrambe lo vogliono per il Mondiale per Club. Piero Ausilio può sfruttare un vantaggio.OBIETTIVO COMUNE – Insomma, è il momento di Inter e Bayern Monaco. Le due squadre, oltre a darsi battaglia in campo, si stanno facendo le botte anche sul calciomercato. Ieri, nell’andata dei quarti di finale di Champions League, sfida vinta dall’Inter 2-1 all’Allianz Arena, si è parlato anche di Luis Henrique. Il laterale brasiliano, in forza al Marsiglia, piace ad entrambe le squadre che vorrebbero aggregarlo nelle rispettive rose entro l’inizio del Mondiale per Club. L’Interesse dei bavaresi è concreto e questo potrebbe complicare un po’ la trattativa. Il Marsiglia chiede sui 30-35 milioni di euro, l’Inter vorrebbe arrivare massimo a 25. Inter-news.it - Luis Henrique tra Inter e Bayern Monaco: un fattore ‘aiuta’ Ausilio – TS Leggi su Inter-news.it Sfida sul campo in Champions League tra, ma anche sul mercato. In ballo c’è il nome di. Entrambe lo vogliono per il Mondiale per Club. Pieropuò sfruttare un vantaggio.OBIETTIVO COMUNE – Insomma, è il momento di. Le due squadre, oltre a darsi battaglia in campo, si stanno facendo le botte anche sul calciomercato. Ieri, nell’andata dei quarti di finale di Champions League, sfida vinta dall’2-1 all’Allianz Arena, si è parlato anche di. Il laterale brasiliano, in forza al Marsiglia, piace ad entrambe le squadre che vorrebbero aggregarlo nelle rispettive rose entro l’inizio del Mondiale per Club. L’esse dei bavaresi è concreto e questo potrebbe complicare un po’ la trattativa. Il Marsiglia chiede sui 30-35 milioni di euro, l’vorrebbe arrivare massimo a 25.

Il Bayern tenta il sorpasso sull'Inter per Luis Henrique: anche i bavaresi lo vogliono al Mondiale. Inter, Marotta: "Luis Henrique è un buon giocatore ma è ancora presto". FcIN - Bayern-Inter anche per Luis Henrique. Agenti in Francia, presto un contatto con i nerazzurri. Inter-Bayern Monaco, Luis Henrique accende la sfida anche sul mercato: i bavaresi ci provano per il pupillo di De Zerbi. È Inter-Bayern Monaco anche per Luis Henrique: Marotta fissa il budget. Sky DE – Luis Henrique sa già dell’interesse Bayern: contatti in corso, il prezzo…. Ne parlano su altre fonti

Inter-Bayern Monaco, Luis Henrique accende la sfida anche sul mercato: i bavaresi ci provano per il pupillo di De Zerbi - Inter e Bayern Monaco sono sulle tracce di Luis Henrique, esploso al Marsiglia con Roberto De Zerbi: il punto sulla trattativa per l'esterno brasiliano ... (sport.virgilio.it)

Il Bayern tenta il sorpasso sull'Inter per Luis Henrique: anche i bavaresi lo vogliono al Mondiale - Nerazzurri e bavaresi si sfidano a tutto campo: dalla Champions al mercato. L'obiettivo di entrambi i club sarebbe avere il brasiliano a disposizione per il Mondiale per Club ... (msn.com)

Inter, Marotta: "Luis Henrique è bravo. De Bruyne? Vogliamo ringiovanire la rosa, ma non disdegniamo gli esperti" - L`Inter affronta il Bayern Monaco in Germania nell`andata dei quarti di finale di UEFA Champions League. Sfida delicata per i nerazzurri ... (msn.com)