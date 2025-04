Sport.quotidiano.net - Luigi Bugiardini: Nuovo allenatore della Civitanovese punta su grinta e attacco

"La salvezza è possibile, ma per raggiungerla non possiamo trotterellare".mostra idee chiare al suo primo giorno da. Il tecnico di Porto Sant’Elpidio, chiamato in causa in seguito alle dimissioni di Stefano Senigagliesi, pretende dai suoi nuovi giocatori "un atteggiamento aggressivo. Mai più – dice – partite difensive. Nei primi movimenti di oggi (ieri per chi legge, ndr), ho visto un giro palla lento. La porta è dall’altra parte". Quando l’ex capitano rossoblù nella stagione 2001-2002 si presenta in sala stampa, il clima è disteso. Ma al Polisportivo il pomeriggio si è aperto con la visita di una delegazione di ultras. I supporters si rifanno vivi dopo la contestazione di domenica scorsa, ma senza creare tensioni. Chiedono solo il massimo impegno ai ragazzi, dando fiducia al, ma non nei confronti del patron Profili.