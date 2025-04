L’Ue tira dritto sul Green deal e minaccia le Big tech Usa

tech americani sono disponibili a investire nell’Unione ma lei li vuol tassare. Laverita.info - L’Ue tira dritto sul Green deal e minaccia le Big tech Usa Leggi su Laverita.info Nonostante il deserto industriale provocato dalla transizione, Teresa Ribera, numero due della Commissione, insiste sui progetti ambientalisti da mescolare con il riarmo. I colossiamericani sono disponibili a investire nell’Unione ma lei li vuol tassare.

