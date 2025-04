L’Ue prepara la vendetta in 3 mosse per evitare di farsi troppo male

Laverita.info - L’Ue prepara la vendetta in 3 mosse per evitare di farsi troppo male Leggi su Laverita.info Al voto oggi il piano di contro dazi: nuove tariffe ad aprile, maggio e dicembre. Balzelli al 25% su Harley e jeans, esentati latticini e bourbon. C’è tempo per trattare. Chiusura, al momento, sulla revisione del Patto di stabilità.

L’Ue prepara la vendetta in 3 mosse per evitare di farsi troppo male. L'UE si prepara a colpire Elon Musk con una mega multa: una vendetta, secondo alcuni.. La Commissione Ue prepara risposta ai dazi Usa: annuncio imminente. Dazi, vendetta Ue sulle Big Tech. La Commissione prepara la ritorsione contro Donald Trump. Attesa per dazi Usa con annuncio di Trump. Ue: 'Risponderemo'. Dazi, Italia si prepara: verso incontro Meloni-Vance, governo lavora al negoziato. Ne parlano su altre fonti

L’Ue prepara la vendetta: “Sanzione da 1 miliardo a X di Musk” - La multa sarebbe legata alla violazione delle norme Ue contro i contenuti illeciti e la disinformazione. L’annuncio potrebbe arrivare nell’estate del 2025, secondo quanto riporta il New York ... (informazione.it)

L’Ue prepara la vendetta: “Sanzione da 1 miliardo a X di Musk” - A far filtrare le indiscrezioni sono quattro fonti anonime vicine all'indagine dell'Ue consultate dal New York Times L’Unione Europea è pronta a colpire Elon Musk con una multa salatissima. (informazione.it)

L'UE prepara una multa salatissima contro X di Elon Musk: una vendetta per i dazi di Trump - L'UE si appresta a infliggere una pesante multa a X di Elon Musk, in quello che sembra un atto di ritorsione per le politiche commerciali di Trump. (tech.everyeye.it)