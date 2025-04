Tpi.it - L’Ue approva i controdazi sui prodotti Usa: prime tariffe dal 15 aprile

L’apposito comitato tecnico della Commissione europea hato oggi lecontromisure ai dazi statunitensi, che così potranno scattare già a partire dal prossimo 15. Con il solo voto contrario dell’Ungheria, Bruxelles ha ottenuto il via libera dai 27 Stati membri per rispondere all’aumento delledoganali statunitensi, rifacendosi – in tre diverse fasi – su circa 22 miliardi di euro di merci americane quali soia e motociclette.Contro dazi europei: qualiUsa colpiranno e quando entreranno in vigoreLe nuovecomunitarie, che per la gran parte deistatunitensi colpiti sono fissate al 25%, si applicheranno infatti tre tranche: la prima dal 15, la seconda dal 16 maggio, la terza dal primo dicembre.Il primo pacchetto di contro-dazi prevede l’attivazione delle contromisure già preparate nel 2018 e poi sospese, che prenderanno di mira le moto, gli yacht, i jeans, le t-shirt, il burro d’arachidi, il succo d’arancia, il tabacco da masticare e il mais dolce provenienti dagli Stati Uniti.