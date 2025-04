Linkiesta.it - L’Ucraina ha catturato due soldati cinesi che combattevano nell’esercito russo

L’esercito ucraino haduecheal fianco dell’esercitonella regione di Donetsk. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky, spiegando che le forze armate del suo Paese hanno trovato documenti, carte di credito e i dati personali dei due prigionieri. «Dalle informazioni che abbiamo ci sono molti altri cittadininelle forze di cui ci sono molti più cittadininelle unità della forza occupante», ha scritto Zelensky in un post su Telegram. «Ho incaricato il Ministro degli Affari Esteri deldi contattare immediatamente Pechino e scoprire come la Cina reagirà a questo».Il coinvolgimento della Cina, chiamata in causa dall’alleato, secondo Kyjiv è un segnale chiaro da parte di Vladimir Putin: Mosca è disposta a tutto, tranne porre fine alla guerra.