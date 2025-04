Ilrestodelcarlino.it - Lucia Montanari e il suo libro "Eroi e corsari nell’Ottocento"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La storia di due grandi patrioti anconetani, Antonio e Augusto Elia ricostruita accanto a quella di scontri con inel mar Mediterraneo e nell’Atlantico, assieme alle guerre italiane per l’Indipendenza nel XIX e XX Secolo è quanto scritto nel volume di". Edito da Affinità Elettive, ilverrà presentato domani, alle ore 17.30, nella sede della Deputazione di Storia Patria delle Marche in piazza Stracca 1 ad Ancona. Per l’occasione, al termine dell’incontro, saranno presentati alcuni cimeli di Augusto Elia custoditi nel Museo del Risorgimento dallo storico Claudio Bruschi. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza