Sport.quotidiano.net - Lucchese: Mancini promette pagamenti, ma il rischio fallimento incombe

Fino alla fine. Nonostante che anche ieri i soldi sui conti correnti dei giocatori rossoneri non fossero arrivati, la squadra ha deciso ugualmente di andare avanti fino in fondo, lasciando che la vicenda societaria faccia il suo corso, con la prospettiva che si possa concludere anche con il quartoin diciassette anni. Ed ora il "film" della giornata di ieri. La mattinata è iniziata con la notizia, fonte avvocato Veli, che Benedetto, forse in compagnia di Nicola D’Andrea (che, ricordiamo, è l’amministratore unico della), incontrerà la stampa giovedì mattina, alle ore 11, allo stadio "Porta Elisa" – sempreché mercoledì sera non arrivi la notizia che l’appuntamento è saltato per impegni precedentemente presi dallo stesso– . A proposito di quest’ultimo, non risulta in nessun atto pubblico avere un ruolo nella proprietà dellache, al momento, è sempre in mano alla "Slt" di Roma, come da ultima visura camerale.