Vanityfair.it - Luca Barbareschi: «Non mi perdonerò mai di aver lasciato una moglie incinta di tre mesi. Perché quella figlia, Angelica, ha sofferto più degli altri»

L'attore e regista in un'intervista ha ricordato i tempi in cui per amore di Lucrezia Lante della Rovere lasciò la primaPatrizia Fachini, all'epocadella loro terzogenita: «Una cosa terribile. E la vittima più grande è stata mia