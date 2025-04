Cultweb.it - L’Ozempic arriva in un episodio dei Simpson (e i fan si infuriano)

La serie tv Iè sempre stata una satira della società e dello stile di vita statunitense. Con The Last Man Expanding, molti fan sono rimasti comunque a bocca aperta per il tema trattato. Nell’in questione si vedono, infatti, le iconiche sorelle di Marge, Patty e Selma, dimagrite a seguito dell’assunzione di un farmaco che sta spopolando sui social.Note per il loro umorismo pungente, l’abitudine eccessiva al fumo e per l’odio verso Homer, le due sorelle cadono nella tentazione del. Si tratta di un farmaco per il trattamento del diabete e dell’obesità grave che molte persone stanno assumendo (senza controllo) per perdere peso. A Springfield ne sono tutti ossessionati, tanto che anche la stessa Margea pensare di averne bisogno. L’unico che sfugge alla tentazione è Homer, fiero per la propria pancia da birra.