Latuafonte.com - L’ossessione di Sharon (2024) come finisce: spiegazione finale

Leggi su Latuafonte.com

diè un film thriller deldiretto da David Benullo, che va in onda su TV8 il 9 aprile 2025 alle ore 13.45. La trama segue la storia dell’infermiera, che ha perso in modo tragico il bambino che aveva dato, anonimamente, in adozione. La donna è distrutta e non riesce a superare la perdita, al punto che decide di vendicarsi contro i responsabili dell’incidente che ha causato la morte del figlio.disu TV8: riassunto trama completaLeggi anche: Piper Rockelle chi è: età, successo, scandalo, cosa fa oggi con la madreLeggi anche: Il turco su Canale 5: Gloria muore?Il filmdiinizia con l’infermierache aiuta un bambino malato. A un certo punto, riceve una chiamata su un’incidente d’auto e su una vittima che sta arrivando in ospedale.