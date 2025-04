L’orologio d’oro non è mai stato così democratico

Leggi su Gqitalia.it

A volte ritornano, è il caso di dirlo quando si parla di orologi in oro da uomo. Per un bel pezzo,il simbolo assoluto del "ce l'ho fatta": lucente, vistoso, in bella mostra sul polso come una medaglia al valore. Poi sono arrivati gli anni del low profile: smartwatch iperfunzionali, cinturini in silicone e quadrantisobri da sembrare app per il meteo. Ma l'oro, si sa, ha pazienza. E adesso che il pendolo dello stile è tornato a oscillare verso l'opulenza ben dosata, rieccolo lì:è di nuovo protagonista. A far scattare il revival? Un mix perfetto tra nostalgia, fascino vintage e quel tocco di cultura pop che trasforma ogni comparsa sul red carpet in una lezione di stile.