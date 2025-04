Lorenzo Musetti soddisfatto | Sono stato bravo a vincere sporcandomi mani e piedi

Lorenzo Musetti nella settimana a Montecarlo e seconda rimonta per meritarsi l’approdo agli ottavi di finale. Il toscano è stato in grado di prevalere nel confronto di terzo turno contro il ceco Jiri Lehecka col punteggio di 1-6 7-5 6-2 e in questo modo negli ottavi di finale ci sarà la sfida tutta italiana con Matteo Berrettini.“Quello che salta all’occhio è che inizio in un modo e finisco in un altro. Una volta partivo alla grande e finivo in discesa, quindi un grande cambiamento da quel punto di vista. Oggi ci credo di più e ho più esperienza. Sono veramente felice“, ha raccontato in conferenza stampa il toscano.Una partenza lenta e poi una crescita nel corso della partita che Musetti ha descritto in questa maniera: “Non ho ancora parlato con il mio team ma credo siano state un mix di cose. Oasport.it - Lorenzo Musetti soddisfatto: “Sono stato bravo a vincere, sporcandomi mani e piedi” Leggi su Oasport.it Seconda vittoria dinella settimana a Montecarlo e seconda rimonta per meritarsi l’approdo agli ottavi di finale. Il toscano èin grado di prevalere nel confronto di terzo turno contro il ceco Jiri Lehecka col punteggio di 1-6 7-5 6-2 e in questo modo negli ottavi di finale ci sarà la sfida tutta italiana con Matteo Berrettini.“Quello che salta all’occhio è che inizio in un modo e finisco in un altro. Una volta partivo alla grande e finivo in discesa, quindi un grande cambiamento da quel punto di vista. Oggi ci credo di più e ho più esperienza.veramente felice“, ha raccontato in conferenza stampa il toscano.Una partenza lenta e poi una crescita nel corso della partita cheha descritto in questaera: “Non ho ancora parlato con il mio team ma credo siano state un mix di cose.

Australian Open, Tartarini: "Soddisfatto dell'atteggiamento di Musetti, non dell'aspetto tecnico" [ESCLUSIVA]. Musetti: "Meglio soffrire all'inizio ed essere pronti quando conta. Shelton non posso batterlo al servizio". Musetti, bello e possibile. Nel 2025 l'assalto alla Top 10. Paolo Bertolucci stronca Musetti: "Troppi inciampi, ha perso partite assurde". Musetti può entrare nella storia delle Olimpiadi per l’Italia: qualcosa è davvero cambiato. Jannik Sinner parte bene agli Australian Open: «Match difficile, soddisfatto del risultato». Ne parlano su altre fonti

Lorenzo Musetti soddisfatto: “Sono stato bravo a vincere, sporcandomi mani e piedi” - Seconda vittoria di Lorenzo Musetti nella settimana a Montecarlo e seconda rimonta per meritarsi l'approdo agli ottavi di finale. Il toscano è stato in ... (oasport.it)

ATP Montecarlo, Musetti: “Non sono più il bello che non si sporca le mani. Anche senza Sinner l’Italia resta in alto” - Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website. (ubitennis.com)

Musetti e il derby con Berrettini: "Anche senza Sinner portiamo in alto l'Italia" - Un successo che trasformerà in realtà il derby tricolore numero tre con l'amico Matteo Berrettini. I due si sono affrontati due volte in carriera, mai sul rosso: Musetti si è imposto nella finale del ... (tennisworlditalia.com)