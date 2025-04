Lords of the Fallen si rinnova | Co-op con progressione condivisa in arrivo

Lords of the Fallen è pronto a cambiare volto grazie a una delle richieste più insistenti della community: l'introduzione della cooperativa con progressione condivisa. Dopo mesi di attesa, CI Games ha finalmente rotto il silenzio con un annuncio sul profilo X ufficiale del gioco, confermando che questa attesissima funzionalità sarà parte del prossimo aggiornamento. Una novità destinata a rivoluzionare l'esperienza multiplayer del soulslike.Lords of the Fallen – Gamerbrain.netFine delle limitazioni per i giocatori ospitiFino ad ora, la modalità cooperativa era afflitta da un limite strutturale che penalizzava i giocatori ospiti: soltanto l'host beneficiava dell'avanzamento della trama, lasciando il compagno di squadra con il solo bottino e l'esperienza guadagnata.

