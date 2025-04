Lookman Juventus | da quella cena a gennaio con D’Amico alla possibile offensiva in estate Tutti gli aggiornamenti

JuventusNews24Lookman Juventus: da quella cena a gennaio con D'Amico alla possibile offensiva in estate. Tutti gli aggiornamenti sull'attaccante dell'AtalantaTra gli obiettivi del calciomercato Juventus in vista della prossima sessione estiva c'è anche e soprattutto Ademola Lookman, attaccante di proprietà dell'Atalanta che così come Gasperini potrebbe lasciare Bergamo a fine stagione.Secondo quanto riportato da Tuttosport i bianconeri sarebbero pronti a tornare alla carica dopo l'incontro di gennaio tra Giuntoli e D'Amico. Resta da superare il grande scoglio della concorrenza: molte big di Premier, oltre al Napoli, sono sul nigeriano, valutato una sessantina di milioni dalla Dea.

