Lollobrigida | Tolleranza zero per chi abusa del valore delle nostre produzioni

Tolleranza zero per chi abusa del valore delle nostre produzioni per arricchirsi anche alle spalle di chi rispetta le regole. Garantiamo la tutela dei nostri prodotti e dei nostri cittadini. Giro di vite contro l'Italian Sounding e le frodi nel settore agroalimentare. Trasparenza nella concorrenza e nelle regole. Vita più semplice e meno burocrazia”. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, presentando al termine del Consiglio dei ministri, il disegno legge a difesa dei prodotti alimentari italiani, approvato in serata dal Cdm. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Lollobrigida: Tolleranza zero per chi abusa del valore delle nostre produzioni Leggi su Iltempo.it (Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2025 “per chidelper arricchirsi anche alle spalle di chi rispetta le regole. Garantiamo la tutela dei nostri prodotti e dei nostri cittadini. Giro di vite contro l'Italian Sounding e le frodi nel settore agroalimentare. Trasparenza nella concorrenza e nelle regole. Vita più semplice e meno burocrazia”. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare eForeste, Francesco, presentando al termine del Consiglio dei ministri, il disegno legge a difesa dei prodotti alimentari italiani, approvato in serata dal Cdm. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

