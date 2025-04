Loki non ha ancora finito | Tom Hiddleston condivide l’entusiasmo per il suo ritorno in Avengers | Doomsday

Leggi su Cinefilos.it

non ha”: Tomper il suoinFinora, Tomha dovuto tenerlo segreto quando gli è stato chiesto se avesse riprendeso il ruolo di, ma dopo il recente annuncio del cast di, può finalmente parlare del suo imminentenei panni del Dio dell’Inganno.“Sono molto emozionato“, ha dettoalla star di TikTok Max Balegde quando gli è stato chiesto come si sente riguardo al suo coinvolgimento in. “Interpretareè stato un capitolo straordinario della mia vita, e non èfinita.” “È davvero straordinario, in realtà, che io possa parlarne perché per lo più mi trovo nella posizione di sapere e non poter dire nulla”, ha aggiunto. “È strano, sai che devi essere disciplinato nel portare con te questo segreto.