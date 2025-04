Quicomo.it - Lo stadio del cuore, i tifosi del Como lanciano una petizione per il nuovo Sinigaglia: raccolte quasi 4mila firme

Leggi su Quicomo.it

Undicimila, un’unica voce: quella deidelche chiedono a gran voce un futuro per loGiuseppe. Per la precisione vorrebbero arrivare a raccogliere 10.579 adesioni, il numero che rappresenta la capienza degli spalti, per dire “sì” al progetto di ristrutturazione.