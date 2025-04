Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 129 punti

spread tra Btp e Bund chiude in rialzo di oltre 6 punti base a 129 punti. Sale anche il rendimento del decennale italiano che è al 3,88% (+2,5 punti base). Quotidiano.net - Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 129 punti Leggi su Quotidiano.net Lotra Btp eindi oltre 6base a 129. Sale anche il rendimento del decennale italiano che è al 3,88% (+2,5base).

