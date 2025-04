Lo spread tra Btp e Bund apre in forte rialzo a 130 punti

spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in netto aumento: il differenziale ha avviato la seduta a 130 punti base contro i 122 della chiusura di ieri, con il mercato che prosegue la tendenza a privilegiare i titoli di Stato tedeschi come 'beni rifugio'. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,97%, con un aumento di oltre dieci basis point.

