Lo scambio da 48 colpi che ci ha mostrato un nuovo Berrettini.

È difficile indicare con esattezza quando Matteoè tornato.Forse si può pensare alla sfida di Coppa Davis, a quella partita durissima vinta contro Thanasi Kokkinakis.Forse, ancora, si può pensare a quando è riuscito a battere Novak Djokovic per la prima volta in carriera. Era a Doha, all’inizio del 2025, e gli erano bastati due set.La partita di ieri a Montecarlo contro Alexander Zverev, però, forse è un segnale ancora più deciso del suo ritorno a certi livelli. Anzi, si può dire che per molti aspetti abbiamo visto il migliordi sempre. Per esempio: non aveva mai battuto uno dei primi due giocatori della classifica mondiale. Ora in pochi mesi ha battuto prima Djokovic (che non è numero uno ma lo è stato) e Zverev (che è numero due).Se si vuole scegliere un momento ancora più preciso in cui la nostra percezione del valore diè cambiato, questo è arrivato nel terzo set.