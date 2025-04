Lo Ius scholae di Funaro piace | lo dice il sondaggio

scholae, si tratta di una cittadinanza onoraria per i ragazzi nati da genitori stranieri regolarmente soggiornanti che, con una frequenza di almeno cinque anni, abbiano conseguito il. Firenzetoday.it - Lo Ius scholae di Funaro piace: lo dice il sondaggio Leggi su Firenzetoday.it È stato annunciato a metà marzo e ha suscitato, fin da subito, numerose polemiche. Stiamo parlando dello Ius, si tratta di una cittadinanza onoraria per i ragazzi nati da genitori stranieri regolarmente soggiornanti che, con una frequenza di almeno cinque anni, abbiano conseguito il.

Lo Ius scholae di Funaro piace: lo dice il sondaggio. Ius scholae, anche Scandicci riconoscerà la cittadinanza onoraria ai minori stranieri residenti. Funaro: sullo ius scholae andiamo avanti, è battaglia di civiltà. Firenze, la destra giovanile contro lo ‘ius scholae’. Sit-in davanti al Russell Newton. Ius Scholae, protesta della destra giovanile a Firenze: la sindaca Funaro nel mirino (e nello striscione). Ius Scholae, studenti 12-18 anni a Firenze ricevono cittadinanza onoraria. Funaro: "Segno di civiltà, equità e inclusione". Ne parlano su altre fonti

Ius scholae, anche Scandicci riconoscerà la cittadinanza onoraria ai minori stranieri residenti - Dopo Firenze, anche Scandicci per lo Ius scholae. La giunta comunale ha dato mandato agli uffici di avviare le procedure per consentire il conferimento della cittadinanza onoraria ai minori stranieri ... (055firenze.it)

Funaro: sullo ius scholae andiamo avanti, è battaglia di civiltà - Funaro - "Ai ragazzi", appartenenti a gruppi di destra, "che hanno fatto il sit in" contro lo ius scholae "rispondo con un sorriso. (controradio.it)

Firenze: presidio giovani destra contro “ius scholae” - “Italiani si nasce, non si diventa! No Ius scholae” è il contenuto dello striscione realizzato e mostrato oggi a Firenze durante un sit in da Gioventù Nazionale e Azione Studentesca Firenze. Nello str ... (controradio.it)