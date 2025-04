Lo amiamo… The Couple Antonino esce dalla doccia e la telecamera riprende proprio quel momento

Leggi su Caffeinamagazine.it

The, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi su Mediaset, ha preso il via lunedì sera, raccogliendo già una grande attenzione dal pubblico. Nel cast del programma, che sostituisce il Grande Fratello, recentemente concluso con la vittoria di Jessica Morlacchi, spiccaSpinalbese, parrucchiere famoso per la sua relazione con Belen Rodriguez e padre della piccola Luna Mari. Spinalbese partecipa al programma insieme ad Andrea Tabanelli, ex centrocampista di calcio e ora dj, e i due si troveranno a competere contro altre coppie per portare a casa un milione di euro.Tra i partecipanti si annoverano Benedicta e Brigitta Boccoli, Danilo e Fabrizio Mileto, Elena Barolo e Thais Wiggers, Irma e Lucia Testa, Laura Maddaloni e Giorgia Villa, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, nonché Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco.