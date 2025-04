Lapresse.it - Livorno, scoperte oltre due tonnellate di cocaina proveniente dal Sud America

sono stateduedipurissima, suddivisa in 1.800 panetti, in un containerdal Sud. La droga è stata sequestrata da Guardia di finanza e Agenzie delle Dogane al porto della città toscana.La sostanza era nascosta all’interno di un container dry che trasportava polvere di cacao e imbarcato sulla nave cargo Mersin Expressdal porto di Guayaquil in Ecuador. Sulle piazze di spaccio la quantità di stupefacente avrebbe fruttato500 milioni di euro.La droga distruttaLa droga, campionata e analizzata dal laboratorio della locale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stata già distrutta presso un inceneritore in Toscana. Un nuovo e significativo colpo assestato al traffico internazionale di stupefacenti da parte dei funzionari del locale Reparto Antifrode dell’Ufficio delle Dogane e dai Finanzieri del Gruppo di