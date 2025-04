Livorno droga | scoperte 2 tonnellate di cocaina in un container al porto

La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane hanno scoperto e sequestrato più di 2.000 chili di cocaina purissima, suddivisa in 1.800 panetti, in un container proveniente dal Sud America al porto di Livorno

