LIVE Schio-USK Praga 72-79 Eurolega basket femminile 2025 in DIRETTA | il Famila esce di scena ai quarti delle Final Six

DIRETTA LIVE Finisce qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata. Questa sera la sfida tra Bourges e Mersin che deciderà chi affronterà Valencia, venerdì le due semifinali, domenica le due finali. TOP SCORER – Schio: Keys, Salaun 13; Praga: Ayayi 19 Niente da fare. Finisce qui, è Praga che andrà a sfidare il Fenerbahce in semifinale. 72-79 2/2 Sottana, i liberi erano due. Poi arriva una rubata di Salaun e rimessa, -12?8. Fallo sulla tripla di Sottana, sono tre liberi. -17?4. 70-79 1/2 Oblak. Laksa sbaglia, altri liberi per Praga e con 26?5 al termine la partita è ormai indirizzata. 70-78 2/2 Vyoralova, arriva un altro timeout di Schio per spostare la palla dall'altra parte in proiezione tiro veloce. Sbaglia Salaun, rimbalzo di Vyoralova e fa subito fallo Keys, 35?6 alla fine.

