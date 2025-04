LIVE Schio-USK Praga 62-70 Eurolega basket femminile 2025 in DIRETTA | 5? alla fine il Famila prova la rimonta

DIRETTA LIVELaksa sbaglia, altri liberi per Praga e con 26?5 al termine la partita è ormai indirizzata.70-78 2/2 Vyoralova, arriva un altro timeout di Schio per spostare la palla dall’altra parte in proiezione tiro veloce.Sbaglia Salaun, rimbalzo di Vyoralova e fa subito fallo Keys, 35?6 alla fine.70-76 1/2 Keys, ma ribalzo Juhasz.Fallo di Magbegor su Keys, ma dopo la tripla: per questo arrivano solo due liberi. O almeno così la vedono gli arbitri.69-76 Che fadeaway di Oblak. Rischia di perdere palla, poi realizza dalla media.69-74 JUHASZ! Da rimbalzo in attacco sull’appoggio sbagliato da Sottana, 1’30” al termine e c’è il timeout chiamato da Hejdova.67-74 Gran palla di Sottana per il backdoor di Salaun, rapido anche!Finiscono il bonus tutte e due le squadre nel giro di dieci secondi, 2’19” al termine con il fallo di Jones che era stata anticipata da Keys sulla linea di passaggio. Oasport.it - LIVE Schio-USK Praga 62-70, Eurolega basket femminile 2025 in DIRETTA: 5? alla fine, il Famila prova la rimonta Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALaksa sbaglia, altri liberi pere con 26?5 al termine la partita è ormai indirizzata.70-78 2/2 Vyoralova, arriva un altro timeout diper spostare la pdall’altra parte in proiezione tiro veloce.Sbaglia Salaun, rimbalzo di Vyoralova e fa subito fallo Keys, 35?6.70-76 1/2 Keys, ma ribalzo Juhasz.Fallo di Magbegor su Keys, ma dopo la tripla: per questo arrivano solo due liberi. O almeno così la vedono gli arbitri.69-76 Che fadeaway di Oblak. Rischia di perdere p, poi realizza dmedia.69-74 JUHASZ! Da rimbalzo in attacco sull’appoggio sbagliato da Sottana, 1’30” al termine e c’è il timeout chiamato da Hejdova.67-74 Gran pdi Sottana per il backdoor di Salaun, rapido anche!Finiscono il bonus tutte e due le squadre nel giro di dieci secondi, 2’19” al termine con il fallo di Jones che era stata anticipata da Keys sulla linea di passaggio.

Euroleague Women, ZVVZ USK Praga-Famila Schio: come vederla in tv e in streaming. LIVE EL WOMEN - Quarti: Beretta Famila Schio v ZVVZ Praha, gara 2. LIVE Schio-USK Praga, Eurolega basket femminile 2025 in DIRETTA: caccia ad una nuova semifinale. LIVE Schio-USK Praga 48-53 Eurolega basket femminile 2025 in DIRETTA | gran recupero del Famila da -14. Schio-USK Praga oggi in tv, Eurolega basket femminile 2025: orario, programma, streaming. LIVE Schio-USK Praga Eurolega basket femminile 2025 in DIRETTA | Final Six al via con la speranza del Famila. Ne parlano su altre fonti

LIVE Schio-USK Praga, Eurolega basket femminile 2025 in DIRETTA: caccia al ritorno in semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto di finale di Eurolega ... (oasport.it)

Schio-USK Praga oggi in tv, Eurolega basket femminile 2025: orario, programma, streaming - Famila Schio contro USK Praga, la speranza di Dikaioulakos contro la potenziale ultima di Hejdova in panchina. Temi a volontà per il primo quarto di ... (oasport.it)

EuroLeague Women, domani alle 17.30 Schio affronta Praga in diretta RaiSport - L’attesa, ormai estenuante, è giunta finalmente al termine. Mercoledì alle ore 17.30 si gioca Schio-Praga, il play-in che vale l’ingresso tra le migliori ... (basketinside.com)