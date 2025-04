LIVE Schio-USK Praga 48-53 Eurolega basket femminile 2025 in DIRETTA | gran recupero del Famila da -14

DIRETTA LIVEAdesso sono tantissimi gli errori, meno di 4? alla penultima sirena.Siamo giunti a metà del terzo quarto.48-53 ANCORA SALAUN DALLA MEDIA DOPO IL recupero! Torna sempre più vicina Schio!46-53 SOTTANA! Dopo la rubata di Andrè arriva la sua tripla, ed è timeout di Praga con 5'42" da giocare nel quarto.43-53 Le rende il canestro Andrè, finalmente!41-53 Ancora Jones a segno.41-51 Tripla per Keys, è la sua terza!38-51 gran canestro in fadeaway di Jones, nonostante una difesa fatta bene di Schio.38-49 Arriva una coppia di liberi per Andrè, che fa 1/2.37-49 Salaun appoggia.35-49 Troppo facile la ricezione di Jones spalle a canestro, appoggia senza opposizione.18:28 Inizia il terzo quarto.18:26 Squadre di nuovo in campo, sta per prendere il via il terzo quarto.

