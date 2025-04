LIVE Schio-USK Praga 0-0 Eurolega basket femminile 2025 in DIRETTA | si comincia a Saragozza!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

7-8 Rimane sola sotto canestro Vorackova che appoggia.
7-6 Dopo parecchi errori arriva la transizione con Salaun che appoggia a canestro.
5-6 Tripla di Ayayi dal mezzo angolo.
5-3 Ayayi cerca e trova la penetrazione vincente.
5-1 Juhasz riesce a trovare vantaggio nella presa di posizione su Jones e appoggia!
3-1 VERONA! E si parte subito con la tripla!
0-1 1/2 Jones.
Jones inizia a farsi sentire sotto canestro: sbaglia, prende il rimbalzo da raddoppiata e porta a casa due liberi.
Primo possesso Praga.

17:30 Ricordiamo che la vincitrice affronterà il Fenerbahce; nell'altra semifinale Bourges-Mersin per sfidare Valencia.
17:29 Squadre prossime a entrare in campo! In tribuna anche Jorge Garbajosa, che oggi è presidente di FIBA Europe dopo una grande carriera sul campo.

