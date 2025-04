Oasport.it - LIVE Scheldeprijs 2025 in DIRETTA: otto corridori in fuga in queste prime battute

13:32 Attenzione! Incidente nel gruppo! Un corridore della Uno-X a faccia in giù sull'asfalto!13.31 In questo momento, il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo è di 3'26".13.28 Si segnala l'ingresso nel gruppo di fuggitivi anche di Bram Dissel e di Lars Loohuis, entrambi in forza presso il BEAT Cycling Club13.25 Sono passati già i primi 10 km di corsa.13.23 Al momento i sei fuggitivi vantano un gap di 2'50'' sul gruppo.13.21 Dentro ci sono anche Oded Kogust (Israel-Premier Tech), Yenti Vandevelde (Team Flanders-Baloise) e Ceriel Desal (Wagner Bazin WB)13:18 L'attacco dei tre è arrivato nel tunnel della Schelda: si tratta di Baptiste Veistroffer (UCI Pro Team L), Abram Stockman (Unibet-Tietema Rockets) e Alex Colman (Flanders-Baloise).13.15 Treprovano subito a staccarsi.