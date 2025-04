Oasport.it - LIVE Scheldeprijs 2025 in DIRETTA: inizia l’ultimo giro, sarà volata a Schoten?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.08 In vista dellail gruppo dovrà far attenzione alla rotonda posta negli ultimi metri. Il ricordo del disastro della Brugge – De Panne è vivo nella mente dei velocisti e nessuno vorrà ripetere quanto successo qualche settimana fa.17.05 Nelle prime posizioni del gruppo arriva anche il treno della Q 36.5 Pro Cycling Team che dovrebbe correre per Matteo Moschetti.17.02 Il gruppo riprende Veistroffer. In fuga rimane Desal (Wagner Bazin WB) che ha un margine di circa 5 secondi sul gruppo.!17.01 Arriva nelle prime posizioni il treno della Red Bull – BORA – hansgrohe che corre per Sam Welsford, secondo nel 2023 e terzo nel 2022.16.59 I due fuggitivi hanno un vantaggio di soli 15? sul gruppo che ormai sui rettilinei vede la testa della corsa.