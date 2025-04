Oasport.it - LIVE Scheldeprijs 2025 in DIRETTA: inizia il circuito finale, fuga a 1? 15?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.14 Terminato il lavoro in gruppo di Ayco Bastiaens (Soudal Quick Step)16.12 Il vento soffia da sinistra verso destra. L’intensità non è molto elevata, ma qualcuno potrebbe provare a sfruttarlo per scremare il gruppo.16.10 A breve i corridori transiteranno per la prima volta sul traguardo. Vedremo che vento ci sarà sul rettilineo dopo il Broekstraat e come sarà l’avvicinamento agli ultimi metri.16.08 La testa della corsa entra per la prima volta sul Broekstraat, 1700 metri di pavè.60 KM ALL’ARRIVO!16.06 I quattro fuggitivi sono tornati a guadagnare: laora ha un margine di 1? 05?16.03 I corridori affrontano il Sint Jobsesteenweg.16.01 In testa al gruppo c’è Ayco Bastiaens (Soudal Quick Step). Alle sue spalle c’è il treno compatto della Lidl Trek.