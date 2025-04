Oasport.it - LIVE Scheldeprijs 2025 in DIRETTA: gruppo a 1? dalla fuga a 90 km dall’arrivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.37 I quattro fuggitivi hanno un vantaggio di 1? 10? sul.15.34 Sono quattro i corridori in testa alla corsa: Baptiste Veistroffer (Lotto), Tuur Dens (Team Flanders Baloise), Ceriel Desal (Wagner Bazin WB) e Tijmen Eising (BEAT Cycling Club)90 KM ALL’ARRIVO!15.28 Marcel Kittel è il corridore ad aver vinto più volte la Schelderpijs. Il tedesco ha trionfato 5 volte in questa corsa (2012, 2013, 2014, 2016 e 2017). Alle sue spalle con 2 successi ci sono Mark Cavendish (2007, 2008 e 2011) e Piet Oellibrandt (1960, 1962 e 1063)15.25 L’ultimo italiano a vincere in questa corsa è stato Alessandro Petacchi che trionfò nel 2009. Da allora solo Elia Viviani (2° nel 2017) e Nicolò Bonifazi (2° nel 2020) sono riusciti a salire sul podio.15.22 Questi gli ultimi vincitori della Schelderpijs:2024 MERLIER Tim2023 PHILIPSEN Jasper2022 KRISTOFF Alexander2021 PHILIPSEN Jasper2020 EWAN Caleb2019 JAKOBSEN Fabio2018 JAKOBSEN Fabio2017 KITTEL Marcel2016 KITTEL Marcel15.