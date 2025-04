Oasport.it - LIVE Scheldeprijs 2025 in DIRETTA: fuga a otto con oltre tre minuti di vantaggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.05: Hanno abbandonato la corsa il norvegese Anders Skaarseth (Uno-X Mobility) ed il francese Alexys Brunel (TotalEnergies)13.59 Mancano 165 km alla fine della gara.13.57 Riepiloghiamo la situazione: in testa al gruppo ci sonofuggitivi: si tratta di Baptiste Veistroffer (UCI Pro Team L), Abram Stockman (Unibet-Tietema Rockets) e Alex Colman (Flanders-Baloise), Oded Kogust (Israel-Premier Tech), Yenti Vandevelde (Team Flanders-Baloise) e Ceriel Desal (Wagner Bazin WB),Bram Dissel e di Lars Loohuis (BEAT Cycling Club).13.54 Aumenta, seppur di poco, il gap tra fuggitivi e gruppo, ora di 3’15’.13:51 Jen Reynders (Wagner Bazin WB) ha bisogno dell’assistenza dell’auto medica13.47 Foratura per Oier Lazkano (Red Bull-Bora-Hansgrohe).13.44 Ora decresce, seppur di poco, lo scarto tra fuggitivi e gruppo, adesso di 3’00”.