LIVE Scheldeprijs 2025 in DIRETTA | 5 corridori in fuga con 40? di vantaggio

DIRETTA LIVESiamo a metà gara! 101 chilometri completati, 101 chilometri da fare.Il gruppo sta guadagnando sui fuggitivi.110 KM ALL’ARRIVO!!15.04 Dopo due ore di corsa i corridori hanno percorso 90 km con una velocità media di 45.1 km/h.15.01 Sono cinque i corridori in testa alla corsa con 40? di vantaggio sul gruppo.14.58: Ai due si è aggiunto anche l’olandese Tijmen Eising.14.55: Sono rimasti in fuga Ceriel Desal (Wagner Bazin WB),Bram Dissel (BEAT Cycling Club).14.50: Il gruppo ha ricucito sui fuggitivi.14.44: I ventagli hanno portato uno scossone nel gruppo, che si è spezzato in tre tronconi.14.40: Appena 28 secondi il distacco della prima parte del gruppo dai fuggitivi.14.34: Si riduce ulteriormente il vantaggio dei fuggitivi. Siamo ormai sotto il minuto. Oasport.it - LIVE Scheldeprijs 2025 in DIRETTA: 5 corridori in fuga con 40? di vantaggio Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASiamo a metà gara! 101 chilometri completati, 101 chilometri da fare.Il gruppo sta guadagnando sui fuggitivi.110 KM ALL’ARRIVO!!15.04 Dopo due ore di corsa ihanno percorso 90 km con una velocità media di 45.1 km/h.15.01 Sono cinque iin testa alla corsa con 40? disul gruppo.14.58: Ai due si è aggiunto anche l’olandese Tijmen Eising.14.55: Sono rimasti inCeriel Desal (Wagner Bazin WB),Bram Dissel (BEAT Cycling Club).14.50: Il gruppo ha ricucito sui fuggitivi.14.44: I ventagli hanno portato uno scossone nel gruppo, che si è spezzato in tre tronconi.14.40: Appena 28 secondi il distacco della prima parte del gruppo dai fuggitivi.14.34: Si riduce ulteriormente ildei fuggitivi. Siamo ormai sotto il minuto.

