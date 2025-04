Oasport.it - LIVE Scheldeprijs 2025 in DIRETTA: 4 in fuga con 1? sul gruppo a 40 km dall’arrivo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.36 Foratura per Pavel Bittner (Team Picnic PostNL)16.34 Crampi per Tuur Dens (Team Flanders Baloise) che si stacca dai compagni di.40 KM ALL’ARRIVO!!16.31 Quest’oggi la Lidl Trek può contare su Edward Theuns e Simone Consonni. Vedremo chi sarà preferito per fare la volata conclusiva.16.28 In testa alarriva anche la Lidl Trek che offre un aiuto alla Soudal Quick Step.16.25 Ricordiamo i nomi dei quattro fuggitivi: Baptiste Veistroffer (Lotto), Tuur Dens (Team Flanders Baloise), Ceriel Desal (Wagner Bazin WB) e Tijmen Eising (BEAT Cycling Club)16.22 Dopo poco più di 150 chilometri di corsa la velocità media di questa Schelderpijs è di 46.8 km/h.16.19 Iltransita sulla linea del traguardo con un distacco di 1? 22? dai quattro fuggitiviI corridori passano per la prima volta sulla linea d’arrivo: 3 giri al termine.