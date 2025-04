Oasport.it - LIVE Scheldeprijs 2025 in DIRETTA: 2 corridori in fuga con 30? sul gruppo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.02 Ilriprende Veistroffer. Inrimane Desal (Wagner Bazin WB) che ha un margine di circa 5 secondi sul.INIZIA L’ULTIMO GIRO!17.01 Arriva nelle prime posizioni il treno della Red Bull – BORA – hansgrohe che corre per Sam Welsford, secondo nel 2023 e terzo nel 2022.16.59 I due fuggitivi hanno un vantaggio di soli 15? sulche ormai sui rettilinei vede la testa della corsa.20 KM ALL’ARRIVO!16.56 Tijmen Eising (BEAT Cycling Club) si rialza e si stacca dalla.16.54 Problemi per Gerben Thijssen (Intermachè – Wanty) che perde qualche metro dal. Il belga guarda continuamente verso la catena.16.53 Ilaccelera sul tratto in pavé e guadagna una quindicina di secondi ai fuggitivi.16.51 La testa della corsa torna nuovamente sul Broekstraat, dove ora c’è anche meno vento rispetto agli scorsi passaggi.