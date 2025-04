Oasport.it - LIVE Novara-Conegliano 1-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: Tolok trascina le piemontesi al pareggio, 25-23

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-23 Toloooooooooooook! Implacabileeeeeeeeeee! La diagonale da seconda linea della russa porta il parità il punteggio: 1-124-23 Il tocco vincente di Gabi da zona 424-22 Tolooooooooook da seconda linea sulle mani del muro!23-22 Murooooooooooooooo Wolooooooooooooooooosz23-21 Diagonale di Haak da seconda linea23-20 Tocco vincente di Aleksic ma c’era un fallo in palleggio di Fersino. La pallavolo è un’altra roba.22-20 La palla spinta di Haak da zona 222-19 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Tolooooooooooooooooooooooook21-19 Diagonale dida zona 220-19 Diagonale di Haak da zona 220-18 Diagonale stretta di Zhu da zona 420-17 Mano out Ishikawa da zona 419-17 Murooooooooooooooooooo Zhuuuuuuuuuuuuuuuuuu su19-16 Primo tempo Fahr19-15 Primo tempo Bonifacio18-15 Parallela di Gabi da zona 418-14 Mano out Alsmeier da zona 417-14 Outda seconda linea su palla bassissima di Bosio17-13 La fast di Chirichella17-12 Pallonetto dida seconda linea16-12 Mano out Gabi da zona 416-11 Tolooooooooook! Attacco vincente da seconda linea dopo una grande difesa di Fersino15-11 Ancora lei!vincente in diagonale da seconda linea14-11 La parallela dida seconda linea13-11 Errore al servizio13-10 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Tolooooooooooooooooooook12-10 La slash di Aleksic11-10 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Toloooooooooooooook10-10 Diagonale di Ishikawa da zona 49-10 Errore al servizio9-9 Diagonale stretta dida zona 28-9 Mano out di Gabi, terzo punto consecutivo per la brasiliana8-8 Primo tempo Bonifacio7-8 Mano out di Gabi da zona 47-7 Diagonale stretta di Gabi da zona 47-6 Diagonale di Haak da seconda linea7-5 Mano out in primo tempo di Bonifacio6-5 Spettacoloooooooooooooo! Difese da una parte e dall’altra, la chiude Haak da seconda linea in diagonale6-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Aleksiiiiiiiiiiiiiiiiiic5-4 Diagonale vincente di Alsmeier da zona 44-4 Errore al servizio4-3 Diagonale dida seconda linea3-3 Mano out Ishikawa da zona 42-3 La pipe di Gabi2-2 Diagonale dida zona 21-2 Muroooooooooooooo Chirichellaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1 Parallela di Haak da zona 21-0 Diagonale di Ishikawa da zona 426-28 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Faaaaaaaaaaaaaaaaaahr, chiude con tanta fortunacon la centrale che al servizio colpisce il nastro e il pallone cade nel campo avversario26-27 Diagonale di Haak da zona 2, a terra al secondo tentativo26-26 Diagonale vincente di Ishikawa da zona 425-26 Primo tempo di Fahr25-25 Mano outda zona 424-25 Il pallonetto di Gabi da zona 4 a chiudere un lungo scambio24-24, neanche a dirlo, vincente in diagonale da seconda linea23-24 Errore al servizio23-23 Mano out di Alsmeier da zona 422-23 Outin diagonale da seconda linea22-22 Diagonale di Haak da seconda linea22-21 Errore al servizio22-20 Vincentein parallela da seconda linea21-20 Errore21-19 Pallonetto vincente di Zhu da zona 421-18 Errore al servizio20-18 Primo tempo Fahr20-17 Parallela di, è lei contro19-17 Primo tempo Fahr19-16 Mano outda zona 418-16 Primo tempo Fahr18-15 Parallela stratosferica dida seconda linea17-15 Errore al servizio17-14 Mano outda seconda linea16-14 Muroooooooooooooooooooo Gabiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii16-13 Mano out Zhu da zona 416-12 La diagonale stretta di Ishikawa da zona 4 con l’aiuto del nastro15-12 Miracolo di Wolosz e primo tempo di Chirichella15-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Tolooooooooooooooook14-11 Errore al servizio13-11 Vincente il primo tempo di Fahr13-10 Tocco vincente di Ishikawa da zona 412-10 Errore al servizio12-9 Muroooooooooooooooooo Alsmeieeeeeeeeeeeeeeeeeeer11-9 La slash di Fahr11-8 Pallonetto vincente di Gabi da zona 411-7 Murooooooooooooooooooooooo Bonifaciooooooooooooooooooooo10-7 Mano out Alsmeier da zona 49-7 Parallela dida seconda linea8-7 Diagonale di Gabi da zona 48-6 Diagonale stretta di Alsmeier da zona 47-6 La parallela di Alsmeier da zona 46-6 Parallela vincente di Zhu da zona 46-5 Errore al servizio5-5 Errore al servizio5-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Toloooooooooooooooooooook4-4 Imvasione3-4 Vincenteda seconda linea2-4 Errore di Zhu da zona 41-2 Mano out dida zona 20-2 Muroooooooooooooooooooooo Haaaaaaaaaaaak0-1 Attacco di Haak da zona 220.