Oasport.it - LIVE Musetti-Lehecka, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: tra poco si comincia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.41 Chi vince questa sfida, troverà agli ottavi Matteo Berrettini.10.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, sedicesimi di finale dell’ATP di.La cronaca di-Bu – Berrettini batte Zverev – Sinner n.1 al rientroBuongiorno e benvenuti alladi, match valido per il secondo turno del Masters 1000 di. Il tennista italiano tornerà sulla terra rossa del Principato dopo il problematico esordio di lunedì contro il cinese Yunchaokete Bu, quando è stato costretto a una difficile rimonta per riuscire a spuntarla. Il toscano sarà chiamato ad alzare l’asticella se vorrà battere un avversario particolarmente insidioso e che sta ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà il nostro portacolori.