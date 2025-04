Oasport.it - LIVE Musetti-Lehecka 1-6, 7-5, 6-2, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: rimonta di carattere, sarà derby con Berrettini!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.31 L’azzurro chiude con 24 vincenti e 27 gratuiti. In profondo rosso il saldo per: 25-51.13.30ha servito il 70% di prime, ottenendo il 60% dei punti. Resa addirittura del 70% con la seconda.13.29 I precedenti trasono in parità: 1-1. Per quanto visto finora, forse Matteo parte favorito, ma unè sempre une può riservare sorprese.13.28 La chiave del match sul 5-5, 0-30 del secondo set, conin battuta. Lì, dopo aver visto il baratro, ha infilato ben 12 punti consecutivi, aggiudicandosi il set. Un montante chenon ha saputo gestire, andando in totale confusione nell’ultimo parziale.6-2 ESIA!la chiude con un rovescio lungolinea che costringeall’errore. Domani affronterà Matteoagli ottavi di finale!40-0 Battuta vincente al centro.