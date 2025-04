LIVE Musetti-Lehecka 1-6 7-5 3-2 ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA | il ceco annulla la palla del doppio break

DIRETTA LIVE4-2 A mezza rete il rovescio di un frastornato Lehecka.40-15 Bel diritto lungolinea dell’italiano, lungo il diritto incrociato del ceco.30-15 Lungo il diritto di Musetti. Ora tutto bisogna fare, tranne abbassare la guardia.30-0 Scambio duro, in rete il rovescio incrociato del ceco.15-0 Larga la risposta di rovescio del n.28.3-2 Lungo il diritto in allungo dell’italiano. Lehecka si è salvato dal doppio break.A-40 Lunga la risposta di diritto di Musetti.40-40 Che peccato. Serve&volley di Lehecka, il lob di Musetti esce di un soffio.40-A In rete il diritto di Lehecka. Qui Musetti ha palesemente atteso l’errore dell’avversario.40-40 Battuta esterna vincente, in rete la risposta di rovescio.30-40 Lungo il rovescio incrociato del n.28. Siamo a 2 ore di gioco. Oasport.it - LIVE Musetti-Lehecka 1-6, 7-5, 3-2, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: il ceco annulla la palla del doppio break Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-2 A mezza rete il rovescio di un frastornato.40-15 Bel diritto lungolinea dell’italiano, lungo il diritto incrociato del.30-15 Lungo il diritto di. Ora tutto bisogna fare, tranne abbassare la guardia.30-0 Scambio duro, in rete il rovescio incrociato del.15-0 Larga la risposta di rovescio del n.28.3-2 Lungo il diritto in allungo dell’italiano.si è salvato dal.A-40 Lunga la risposta di diritto di.40-40 Che peccato. Serve&volley di, il lob diesce di un soffio.40-A In rete il diritto di. Quiha palesemente atteso l’errore dell’avversario.40-40 Battuta esterna vincente, in rete la risposta di rovescio.30-40 Lungo il rovescio incrociato del n.28. Siamo a 2 ore di gioco.

Musetti-Lehecka LIVE: terzo set decisivo. Musetti-Lehecka 1-6 7-5 in diretta a Montecarlo: si va al terzo set, chi vince affronta Berrettini. In campo Cobolli-Fils. Diretta live Lehecka-Musetti ATP Masters 1000 Montecarlo, l'ace di Lorenzo decide il 2° set! Si va al 3°. Atp Montecarlo diretta, Musetti-Lehecka(1-6, 7-5, 4-2) e Cobolli-Fils oggi in campo: dove vederle in tv e stre. LIVE! Monte Carlo, Day 1: un lunedì con Musetti, Berrettini e Fognini. ATP Montecarlo LIVE: Fognini saluta il Principato, Cerundolo gli lascia solo tre game. Ne parlano su altre fonti

Diretta live Lehecka-Musetti ATP Masters 1000 Montecarlo, l'ace di Lorenzo decide il 2° set! Si va al 3° - Musetti al Masters 1000 Montecarlo 2025 contro Lehecka, a seguire anche l'altro azzurro Flavio Cobolli. Entrambi cercano la qualificazione agli ottavi ... (sport.virgilio.it)

Atp Montecarlo diretta, Musetti-Lehecka(1-6, 7-5, 3-2) e Cobolli-Fils oggi in campo: dove vederle in tv e streaming - Altra giornata di grande tennis: oggi, mercoledì 9 aprile, scendono in campo due italiani nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Lorenzo Musetti sfida il ceco Lehecka, ... (ilmessaggero.it)

LIVE Musetti-Lehecka, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: il toscano deve meritarsi il derby con Musetti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca di Musetti-Bu - Berrettini batte Zverev - Sinner n.1 al rientro Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA ... (oasport.it)