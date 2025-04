LIVE Musetti-Lehecka 1-6 5-5 ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA | l’azzurro risale con carattere da 0-30

DIRETTA LIVE0-40 Poderosa risposta vincente di Musetti! Adesso ha proprio cambiato faccia, l’atteggiamento è diverso.0-30 Lezione di tennis qui. Palla corta di Musetti e volée di rovescio risolutiva.0-15 Musetti gioca alla Berrettini.Prima rallenta con il back di rovescio, poi accelera con il rovescio incrociato.12.38 Adesso è lotta vera. Vediamo chi la spunterà nella bagarre.5-5 ACE AL CENTRO! Finalmente!40-30 Lunga la risposta di rovescio del ceco sulla seconda dell’azzurro.30-30 Cosa spreca qui Lehecka.Spara fuori un diritto da metà campo, dopo che aveva ripreso egregiamente una palla corta di Musetti.15-30 E’ andata di lusso qui. Il passante di diritto lungolinea del ceco esce per pochi centimetri.0-30 Serve&volley di Musetti, la demi-volée non è risolutiva e Lehecka va a segno con il passante di diritto incrociato. Oasport.it - LIVE Musetti-Lehecka 1-6, 5-5, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: l’azzurro risale con carattere da 0-30 Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-40 Poderosa risposta vincente di! Adesso ha proprio cambiato faccia, l’atteggiamento è diverso.0-30 Lezione di tennis qui. Palla corta die volée di rovescio risolutiva.0-15gioca alla Berrettini.Prima rallenta con il back di rovescio, poi accelera con il rovescio incrociato.12.38 Adesso è lotta vera. Vediamo chi la spunterà nella bagarre.5-5 ACE AL CENTRO! Finalmente!40-30 Lunga la risposta di rovescio del ceco sulla seconda del.30-30 Cosa spreca qui.Spara fuori un diritto da metà campo, dopo che aveva ripreso egregiamente una palla corta di.15-30 E’ andata di lusso qui. Il passante di diritto lungolinea del ceco esce per pochi centimetri.0-30 Serve&volley di, la demi-volée non è risolutiva eva a segno con il passante di diritto incrociato.

Atp Montecarlo diretta, Musetti-Lehecka e Cobolli-Fils oggi in campo: dove vederle in tv e streaming - Altra giornata di grande tennis: oggi, mercoledì 9 aprile, scendono in campo due italiani nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Lorenzo Musetti sfida il ceco Lehecka, ... (ilgazzettino.it)

Diretta live Lehecka-Musetti ATP Masters 1000 Montecarlo, caccia agli ottavi dopo l'impresa di Berrettini - Masters 1000 Montecarlo 2025: in campo Musetti contro Lehecka sulla terra rossa poi tocca a Flavio Cobolli. Entrambi cercano la qualificazione agli ottavi ... (sport.virgilio.it)

LIVE Musetti-Lehecka, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: il toscano deve meritarsi il derby con Musetti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca di Musetti-Bu - Berrettini batte Zverev - Sinner n.1 al rientro Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA ... (oasport.it)