LIVE Musetti-Lehecka 1-6 3-3 ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA | immediato contro-break del ceco

DIRETTA LIVE40-40 Servizio esterno e smash vincente. Poco da fare qui.40-A Incredibile errore di Lehecka: larga una volée di diritto che sembrava semplice.40-40 Servizio e diritto di Lehecka, in rete il passante di diritto incrociato di Musetti.30-40 E doppio fallo per il ceco.Fallo di piede chiamato a Lehecka: vanificato il suo serve&volley.30-30 E battuta esterna vincente. Sempre il servizio.15-30 Musetti trova una traiettoria stretta con il diritto che porte l’avversario all’errore.15-15 Ace al centro. La differenza tra i due giocatori è tutta qui, quest’oggi. Il servizio.0-15 Rovescio lungolinea di Musetti, largo il back di diritto del n.28.3-3 immediato contro-break. Lungo il diritto di Musetti, che purtroppo non ottiene punti facili con il servizio e commette qualche errore di troppo. Oasport.it - LIVE Musetti-Lehecka 1-6, 3-3, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: immediato contro-break del ceco Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Servizio esterno e smash vincente. Poco da fare qui.40-A Incredibile errore di: larga una volée di diritto che sembrava semplice.40-40 Servizio e diritto di, in rete il passante di diritto incrociato di.30-40 E doppio fallo per il.Fallo di piede chiamato a: vanificato il suo serve&volley.30-30 E battuta esterna vincente. Sempre il servizio.15-30trova una traiettoria stretta con il diritto che porte l’avversario all’errore.15-15 Ace al centro. La differenza tra i due giocatori è tutta qui, quest’oggi. Il servizio.0-15 Rovescio lungolinea di, largo il back di diritto del n.28.3-3. Lungo il diritto di, che purtroppo non ottiene punti facili con il servizio e commette qualche errore di troppo.

