LIVE Musetti-Lehecka 1-6 1-2 ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA | altre 2 palle break non sfruttate

DIRETTA LIVE1-2 Lehecka domina lo scambio e chiude con il diritto in contropiede. Questo game potrebbe lasciare strascichi negativi nella testa di Musetti.A-40 Battuta esterna vincente.40-40 Musetti risponde da troppo lontano. Lehecka lo beffa con una palla corta impeccabile. 0/5 per l’azzurro sulle palle break.40-A A mezza rete il rovescio incrociato di Lehecka.40-40 Brutto, brutto, bruttissimo errore di Musetti. La risposta di diritto finisce fuori di metri.Seconda di servizio.30-40 Lehecka non chiude lo smash e nemmeno la volée successiva, poi sbaglia un comodo passante di rovescio da metà campo.30-30 Ottimo diritto di Musetti, Lehecka si difende e l’azzurro chiude con una complessa demi-volée di diritto.30-15 Musetti cerca il rovescio lungolinea, ma la palla finisce in rete. Oasport.it - LIVE Musetti-Lehecka 1-6, 1-2, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: altre 2 palle break non sfruttate Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2domina lo scambio e chiude con il diritto in contropiede. Questo game potrebbe lasciare strascichi negativi nella testa di.A-40 Battuta esterna vincente.40-40risponde da troppo lontano.lo beffa con una palla corta impeccabile. 0/5 per l’azzurro sulle.40-A A mezza rete il rovescio incrociato di.40-40 Brutto, brutto, bruttissimo errore di. La risposta di diritto finisce fuori di metri.Seconda di servizio.30-40non chiude lo smash e nemmeno la volée successiva, poi sbaglia un comodo passante di rovescio da metà campo.30-30 Ottimo diritto disi difende e l’azzurro chiude con una complessa demi-volée di diritto.30-15cerca il rovescio lungolinea, ma la palla finisce in rete.

