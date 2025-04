Oasport.it - LIVE Musetti-Lehecka 1-4, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: l’azzurro è in rottura prolungata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Palla corta di, che poi chiude con la volée di diritto.0-30 Lungo il diritto diin uscita dal servizio.0-15si sta esaltando. Ancora una volée di rovescio ben eseguita.1-5 Servizio e diritto in contropiede di. Sfuma anche questa opportunità per.A-40 Scappa via la risposta di rovescio disulla seconda dell’avversario.40-40si inventa il serve&volley e va a segno con una complessa volée di diritto in allungo.30-40si ritrova nella terra di nessuno e, dopo un recupero di, mette malamente fuori un colpo di tocco con il diritto.15-40 Ottimo passante di diritto del, non riesce la demi-volée al ceco.15-30 Risposta vincente dicon il diritto lungolinea.