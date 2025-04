Oasport.it - LIVE Musetti-Lehecka 1-2, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: l’italiano subisce il break da 40-15

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Larga la palla corta di. Con quattro errori consecutivi, regala il.40-A Altro brutto errore di, largo il diritto in contropiede.40-40 Si va ai vantaggi, in rete il rovescio lungolinea del.40-30comanda lo scambio, in rete il diritto in corsa dell’azzurro.40-15 Scappa via il diritto del ceco in avanzamento.30-15 Battuta vincente al centro.15-15 In rete la risposta di rovescio di.0-15 In rete il back di rovescio di.1-1 Servizio e diritto in contropiede del ceco.40-30 In rete il rovescio incrociato di.40-15 Grande difesa dicon un lob che finisce sulla riga, esce lo smash di.40-0 Largo di poco il diritto incrociato del.30-0 Servizio e diritto sulla riga del n.