LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria di Gregoire, sanzionato Aranburu. In vetta Schachmann alla classifica generale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SCHELDPRIJS DALLE 13.0017:59 C’è un cambiamento sostanziale nelladella terzadeldei. Cambia il vincitore in quanto lo spagnolo Alexè stato retrocesso in decima posizione per un’irregolarità (taglio della rotonda, ovvero percorrendo in senso sbagliato la divaricazione stradale). Pertanto il successo è andato al francese Romain.17:48 Finisce qui latestuale della terzadeldei. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Vi auguriamo buon proseguimento di giornata.17:46 La velocità media della corsa odierna è stata di 41,7 km/h.17:42 Alexdella Cofidis vince la terzadeldei, partenza da Zarautz e arrivo a Beasain, precedendo il francese Romaindella FDJ e il tedesco MaximilianSoudal della Soudal Quick-Step.